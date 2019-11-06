庶民購屋置產錯了嗎？國民黨總統參選人韓國瑜遭爆曾在台北南港買房，外界一片譁然，韓辦證實曾買過但已轉售，並稱庶民也有買房的權力。館長陳之漢聞言嗆聲，「如果他是庶民，我他X就是賤民」，憤怒之情溢於言表。

有周刊爆料，韓國瑜在任職北農總經理前，曾在北市南港購買價值7200萬元房子，消息傳出，綠營圍剿韓國瑜是假庶民，失業期間竟能買房，要他從實交待錢從哪裡來。面對外界質疑，韓辦發言人何庭歡表示，庶民就是平民、也就是沒有特權的人，也有買賣房產的權力，這是個人房產。

館長剛在飆捍粉絲頁表示，「如果他是庶民，我他X就是賤民，2020讓你知道，騙人的下場！」

網友紛留言，「庶民＞貧民＞賤民，要當庶民好難哦！」、「富庶的庶民啦」、「原來庶民的標準變這麼高，抱歉我拉低平均了」、「難怪高雄又老又窮」、「原來我在台灣一直屬於難民…」、「到底要怎樣才能當庶民」、「是毫宅還是豪宅，我糊塗了」、「發大財！」。

(中時電子報)