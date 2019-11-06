立法院6日審查環保署明年度總預算，針對將補助台東焚化爐重啟案有部分委員有意見，決議將4.2億元經費內的5千萬凍結。對此台東縣環保局長謝清泉表示，「將全力來溝通。」

對於預算遭凍結，可能讓焚化爐重啟時間延宕，謝清泉對此表示，台東狀況跟西部不一樣，處理垃圾比較嚴峻，台東只有掩埋場或依靠外縣市支援，但外縣市自身關係處理垃圾能量越來越少，我們必須正視面對。

至於反對的立委林淑芬認為焚化爐認為就算維修好也是老舊，謝清泉強調，花了4.2億的維修費用，就是進行設備更新及升級，無論有無使用經過年限就是要汰換，更何況是要將空汙防制設備升級，修繕後絕對要完全符合安全及排放標準，否則絕對不會啟用。

謝清泉表示，其實在上任就該啟動，但議會認為上任台東縣長黃健庭即將卸任為何要幫下任做決定，時程已經晚了好幾年，13做掩埋場都已經滿了，曾經協助台東的高雄處理垃圾量能也越來越少，台東縣必須要能自立自強。

日本有1千多座焚化廠，歐盟更是將焚化廠納入垃圾處理重要的設施，現在的技術已經非常成熟，如果沒有達到安全及符合國家的排放標準絕對不會啟用，如有需要願意到立法院跟反對的立委進行報告，全力來溝通。

(中時 )