淡海輕軌年底將通車滿一周年，新北市府12月28日傍晚在淡海輕軌崁頂站舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動，報名參加可獲得限量版最北車站的紀念一卡通、當日輕軌免費搭乘一日券與完賽超值禮，賽後還可參加耶誕嘻哈演唱會，即日起至12月5日開放報名。

「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動是台灣首場以軌道結合嘻哈派對的路跑活動，賽道沿線將設置貢寮鮑魚粥等在地補給，沿著輕軌的賽道風光，還可跑出專屬的雙心跑步軌跡，賽後還可參加國民小天后吳卓源、BCW等藝人的近距離嘻哈演唱會。

新北市府12月28日傍晚在淡海輕軌崁頂站舉辦「耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動。（新北捷運公司提供／譚宇哲新北傳真）

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線的崁頂站是台灣軌道系統中最北端的車站，路跑活動當天，全台鐵道系統最北端車站道標將在現場揭幕，路跑路線規畫跑者從崁頂站出發，沿著輕軌路線，追著輕軌跑，是台灣第一次可以跟列車這麼靠近的趣味路跑活動。

報名參賽者不僅可獲得淡海輕軌綠山線一日免費搭乘車票等超值參加禮包外，完賽後還可以得到以嘻哈風格設計的完賽獎牌、夜光頭帶、毛巾浴披，以及極具代表性的「台灣鐵道最北車站到著」完賽證書。

新北捷運公司指出，報名組別分為「9K青春夜跑暨耶誕嘻哈派對組」及就是想參加嘻哈派對的「耶誕嘻哈派對組」，報名熱烈展開中，名額有限，詳情請上「2019耶誕嘻哈跑趴-見軌就跑」活動官網https：／／pse.is／KSNNL查詢。

(中時 )