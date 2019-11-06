台北市政府顧問蔡壁如今接受媒體直播專訪表示，「我一定會建議提名委員會邀請黃國昌，並把黃列在不分區第一名」。對此，黃國昌今下午受訪表示，感謝蔡壁如的欣賞，但他現在是時代力量黨員，會委婉地拒絕，謝謝蔡壁如的肯定。

黃國昌等人發起的居住正義改革聯盟，本周六將在東區集結舉辦活動，居住正義改革聯盟近日在東區搭帳棚，台北市長柯文哲昨晚到場關心年輕人對居住正義的看法，傳出期間柯與黃國昌密會，黃國昌今出面否認傳聞。

黃國昌表示，柯文哲昨確實有到場關心，但當時他根本不在現場，參加活動的朋友都可以作證，絕對沒有跟柯文哲密會一事。

針對民眾黨有意以不分區第一名挖角黃國昌，黃國昌說，現在他努力幫時力區域立委拉票，同時盡全力幫時力衝刺政黨票，台灣政治要朝向良性競爭的正向發展，各黨不分區名單不是比爛，希望提出最好的人，明年能有一個新國會。

黃國昌重申，如果民眾黨提出邀請會拒絕，並感謝對方的肯定，即便現在不用經過選舉，立委任期可以自動延長，如果還是像過去3年多來只有他自己在搞，面對法案四處碰壁被封殺，他寧可不要。

(中時 )