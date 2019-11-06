阿里巴巴赴港兩地上市會否成為2019年末資本市場上的大驚喜成為關注焦點，6日有消息透露，阿里將會在下星期尋求赴港上市審批，集資額會在100億至150億美元區間。

TechWeb報導，有消息人士表示，阿里巴巴將會在下周尋求香港上市審批，集資規模如此前預期會在100億至150億美元的範圍，中金和瑞信擔任上市保薦人。

報導稱，阿里巴巴對此消息回應，不予置評。

此前消息披露，阿里計畫在11月底或12月初上市，預計在集團年度重頭戲雙11購物節後向港交所尋求上市許可。

(工商 )