傳阿里巴巴下星期進行上市審批 15:222019/11/06 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 阿里巴巴赴港兩地上市會否成為2019年末資本市場上的大驚喜成為關注焦點，6日有消息透露，阿里將會在下星期尋求赴港上市審批，集資額會在100億至150億美元區間。 TechWeb報導，有消息人士表示，阿里巴巴將會在下周尋求香港上市審批，集資規模如此前預期會在100億至150億美元的範圍，中金和瑞信擔任上市保薦人。 報導稱，阿里巴巴對此消息回應，不予置評。 此前消息披露，阿里計畫在11月底或12月初上市，預計在集團年度重頭戲雙11購物節後向港交所尋求上市許可。 (工商 ) #上市 #消息 #阿里巴巴 #阿里巴 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 易會滿：儘快推上市公司分拆上市規則 02:022019/11/04 財經 傳韓正押注保林鄭 港商界醞釀挺陳茂波 13:112019/11/04 兩岸 誰最會操作網軍？網路投票指向這群人 20:502019/11/04 政治 《美股掃瞄》美股消息面：看好美中達成協議，油價走高 09:262019/11/05 財經 《商情》空頭回補，激勵周一LME期鋁漲逾1.6％ 09:432019/11/05 財經 詛咒母親過世極度惡毒 郭台銘親赴刑事局提告 12:262019/11/05 社會 證交所提醒：Q3財報11/14申報截止 14:442019/11/05 財經 阿里CEO張勇：雙11創造的是尖端技術 17:182019/11/05 財經 陸銀IPO大豐收 創3年新高 04:092019/11/06 焦點新聞 《商情》美元走強，打壓周二LME期鋅跌1.6％ 10:002019/11/06 財經 兩岸熱門新聞 陸海關破獲 瀕危加利福尼亞灣石首魚魚鰾走私案 - 兩岸 - 旺報 美中貿易戰打不停 美農場破產率暴升24％ - 兩岸 陸中科院外籍雇員網上發表歧視言論遭停職 - 話題 大陸改革開放的發展優勢 - 兩岸 支付寶宣布開放海外遊客註冊帳戶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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