針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單， 民進黨主席卓榮泰（圖）6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮 在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。（劉宗龍攝）

針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。

(中時 )