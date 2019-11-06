蘇嘉全不列不分區？卓榮泰：茲事體大要再討論 15:222019/11/06 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單， 民進黨主席卓榮泰（圖）6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮 在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單， 民進黨主席卓榮泰（圖）6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮 在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。（劉宗龍攝） 針對立法院長蘇嘉全多次表達不要把他列入民進黨不分區立委名單，民進黨主席卓榮泰6日出席中常會時受訪表示，蘇嘉全有多次跟他表達說能不把他考慮在內，這個事情茲事體大，必須經過提名委員會共同的討論。 (中時 ) #蘇嘉全 #討論 #民進黨 #不分區 #卓榮泰 也許您會感興趣 推薦閱讀 民進黨小心槍枝走火 04:102019/11/03 時論廣場 學貸利息歸零是套利？藍反批民進黨對不起年輕人 11:052019/11/04 政治 民進黨最會選舉？ 夏春湧分析：最近快速退步了 15:022019/11/04 政治 國民黨轟蔡政府：只要青年選票卻不照顧青年 16:092019/11/04 政治 北京與小英的直球對決 04:102019/11/05 時論廣場 趙少康願列國民黨立委不分區21名 吳敦義喊：太神了 19:582019/11/05 政治 對台26條直攻民進黨「芒果乾」 04:102019/11/06 論壇廣場 高巿議會流血衝突 國民黨議員劉德林告綠4人 12:512019/11/06 政治 蘇嘉全不列不分區？卓榮泰：茲事體大要再討論 14:212019/11/06 政治 民進黨明年若大敗 這三咖成最大豬隊友？ 14:262019/11/06 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 網看完驚喊：穩了！ - 政治 曝吳敦義佈局....沈富雄斷言：韓國瑜沒機會了！ - 政治 綠媒問7200萬豪宅 韓國瑜怒：又是你們扭曲話題！ - 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ - 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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