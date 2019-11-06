基隆醫院胸腔內科醫生黃翰禮指出，肺部所積累的黏液、濃痰不易咳出，容易引發肺炎，並且一旦感染，就會影響肺部擴張，因此引發敗血症而死亡的案例不計其數。（吳康瑋攝）

肺炎死亡率逐年上升，一年更奪去1萬2千多條生命！基隆一名王小姐參加旅行團返家後，出現輕咳、發熱等症狀，認為自己只是小感冒，以為多喝水就會自然好轉，沒想到幾天後咳嗽加重，並出現呼吸困難，手指末開始發紫，嚇得她緊急到急診求救。基隆醫院胸腔內科醫生黃翰禮指出，肺部所積累的黏液、濃痰不易咳出，容易引發肺炎，並且一旦感染，就會影響肺部擴張，因此引發敗血症而死亡的案例不計其數。

黃翰禮表示，台灣人因生活步調較為急促、工作跟生活的壓力都很急迫，對於小感冒常不以為意，等到呼吸急促、咳到胸痛才會去醫院求助，忽略了感冒仍須多休息的重要，而肺炎是感冒常見的合併症，肺部一旦感染，會影響肺部擴張，對於年長者或患有慢性病者，無疑是雪上加霜。他呼籲民眾，在感冒季節出入公共場所，要加強洗手、戴口罩，自我保護也保障其他人，而在人口密集及現今大眾交通工具便利的生活型態中，容易發生社區群聚感染，僅憑一般感冒，就引發輕、重不一的肺炎，尤其是幼童及大於65歲民眾是高危險族群，千萬不能大意。

黃瀚禮更指出，洗手可以減少50％的肺炎罹患風險，也可以減少16~21％的呼吸道感染，而一般感染肺炎後，會採用抗生素藥物治療，並避免刺激性食物，但有些人需要接受靜脈注射抗生素治療，必要時還需加上氧氣治療，幫助病人輕鬆地呼吸。他強調，一般在服藥後3-5天內開始症狀緩解，但嚴重的肺部感染，治療時間需持續數週或數月，他呼籲民眾，多喝水、睡眠充足、攝取足夠養分及疫苗接種預防是或不可缺的，一定不能輕忽。

(中時 )