新店製麵廠意外 移工遭機器壓頸命危 15:262019/11/06 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新店製麵廠傳意外37歲男性外傭命危急救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新店製麵廠傳意外37歲男性外傭命危急救中（翻攝照片／戴上容新北傳真） 37歲男性外傭6日下午1時許，於新店區寶興路製麵工廠維修機器，過程中不慎誤觸卸壓閥，遭機器壓傷頸部，當場失去生命跡象，警消獲報後將他緊急送往新店慈濟醫院急救。 (中時 ) #新店 #急救 #機器 #外傭 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 購物季將至 零售商擴大倉庫自動化 19:522019/11/02 財經 電音組合女主唱被霸凌罵「肥豬」 狂折腰如「大法師」附身 20:092019/11/02 娛樂 顛覆你的想像 大家來玩黑科技 04:092019/11/03 焦點新聞 年終購物季將至 零售、物流找機器人助陣 04:092019/11/03 全球財經 北市拆大樓意外！工人遭怪手壓無生命跡象 10:322019/11/04 社會 浙大研發的茶道機器人會泡茶 還能唱小曲 12:152019/11/04 兩岸 少年2度遇路倒 狂做CPR不敢停 12:392019/11/04 社會 新店分館改裝升級 號召民眾將「書」帶回家 16:112019/11/04 生活 選戰倒數！資深議員陳永福陪張銘祐掃街拜票 17:292019/11/04 政治 打119後送哪家醫院？專家這樣說 20:442019/11/04 生活 社會熱門新聞 太陽花國賠徐國勇轉向 宅神心疼：轉彎哥快變風車了 - 社會 幽靈船3年載走百人 東協廣場火警 燃起台中人24年前恐懼 - 社會 色老闆暗示「一周要3次」 女秘書為加薪忍耐做下去 - 社會 媽媽帶女兒訪友夜宿 渣男摸上床肖想母女通吃 - 社會 指黃文財鬥李佳芬 黃光芹不起訴理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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