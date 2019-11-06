新店製麵廠傳意外37歲男性外傭命危急救中（翻攝照片／戴上容新北傳真）
新店製麵廠傳意外37歲男性外傭命危急救中（翻攝照片／戴上容新北傳真）

37歲男性外傭6日下午1時許，於新店區寶興路製麵工廠維修機器，過程中不慎誤觸卸壓閥，遭機器壓傷頸部，當場失去生命跡象，警消獲報後將他緊急送往新店慈濟醫院急救。

(中時 )

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