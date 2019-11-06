針對全國產業總工會等教團批評108課綱實施後資源卻沒到位，他們要求將高中職每班教師員額提到3人，以減輕教師負擔。教育部表示，之前邀集地方政府共商時，地方礙於財源而暫無法支應提高教師員額所增人事費用，因此暫維持現行員額標準，將持續與地方政府溝通研議。

全教產等教團主張，現行教師員額編制，普通高中每班2.25人、高職商業家事類科2.5人、工農海事類科3人，應一律調升到3人；教師鐘點費從400元提高到500元；另提高兼職行政教師的職務加給。

教育部表示，為減輕教師工作負擔，已先調降國立高中職藝能科及實習科分組教學專任教師的每週基本教學節數，兼任行政職務專任教師的每周基本教學節數也予以調降，並新增協助行政減授制度，讓教師有更充裕時間備課。

此外，108課綱新課綱鼓勵學校運用多元師資活化開課，除校內師資，可透過「與大專校院合作開課」、「跨校共聘師資」、「遴聘業師協同教學」或「遴聘校外兼課教師」等多元管道，引進校外適任師資，如聘請大學師資授課，除了有補助計畫可支應經費，也依大學標準支給鐘點費，增加意願。

有關高中教師鐘點費，教育部說，此部分同樣將涉及地方政府財政負擔，且如單獨調整高中職教師鐘點費，也將涉及國中小等不同教育階段教師鐘點費衡平性，將持續審慎評估。

至於提高兼職行政職務加給，教育部正研議規劃將原組長職務列等三級調整為二級，可增加教師兼任行政職誘因。

(中時 )