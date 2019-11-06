世界12強棒球賽在台中洲際棒球場開戰，中華隊的死忠或隱性球迷紛紛出籠，洲際球場「辣妹」大集合！球場四處可以看到年輕加油「正妹」出沒，不借在臉上彩繪「CT」，表達為中華隊加油的熱情。

昨天中華隊首戰波多黎各隊的觀眾人數達到1萬1071人，比預售票多出近半，顯示支持中華隊的球迷突然湧現，趕赴現場加入應援的行列，中華隊也沒有漏氣，贏球以饗讀者。

在洲際球場入口處周邊，不少玩的、吃的、喝的攤位，都會看到辣妹出沒，甚至排隊在漂亮的臉蛋上彩繪「CT」字樣，展現支持中華隊的決心。

(中時電子報)