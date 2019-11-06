正妹出沒球場比想像多 不惜臉蛋彩繪CT 15:282019/11/06 中時電子報 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 支持中華隊的正妹臉上彩繪「CT」支持中華隊。（陳志祥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界12強棒球賽在台中洲際棒球場開戰，中華隊的死忠或隱性球迷紛紛出籠，洲際球場「辣妹」大集合！球場四處可以看到年輕加油「正妹」出沒，不借在臉上彩繪「CT」，表達為中華隊加油的熱情。 昨天中華隊首戰波多黎各隊的觀眾人數達到1萬1071人，比預售票多出近半，顯示支持中華隊的球迷突然湧現，趕赴現場加入應援的行列，中華隊也沒有漏氣，贏球以饗讀者。 在洲際球場入口處周邊，不少玩的、吃的、喝的攤位，都會看到辣妹出沒，甚至排隊在漂亮的臉蛋上彩繪「CT」字樣，展現支持中華隊的決心。 (中時電子報) #中華隊 #12強 #正妹 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》看好中華隊晉級 高國輝呼籲球迷齊心加油 17:282019/11/02 體育 投手群模擬考 中華隊轟平古巴 04:102019/11/03 運動天地 情蒐中華隊投手 南韓的「日本殺手」嚇一跳 14:522019/11/03 體育 12強熱身賽林泓育開轟 中華隊7比1打敗澳洲 17:412019/11/03 體育 預祝中華隊前進奧運 12強棒球賽台中點燃戰火 06:352019/11/04 體育 洪總喊話 打出感動的比賽 04:102019/11/05 運動天地 12強》林立開轟、江少慶好投 中華隊6比1旗開得勝 16:122019/11/05 體育 12強》王維中現身直播派對 與球迷為中華隊應援 18:332019/11/05 體育 12強》南港直播派對 兄弟球星、啦啦隊現場應援 20:382019/11/05 體育 世界12強棒球賽！6：1氣走波多黎各 中華旗開得勝 04:102019/11/06 運動天地 體育熱門新聞 12強》中華隊達成此條件 最快今晚晉級 - 體育 福州羽賽》女單競爭更激烈 戴資穎感受更大衝擊 - 體育 NBA》科爾：杜蘭特2年前就想走了 - 體育 12強》前大聯盟投手8局壓制 加拿大預賽勝古巴 - 體育 12強中華對戰委隊打線出爐 林泓育捕手兼打第4棒 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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