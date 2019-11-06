一個居住在墨西哥北部的美國摩門教家族，4日開車行經墨北一座高速公路時突然遇襲，造成9人死亡，據信當地橫行的毒梟幫派是幕後主謀，美國總統川普得知消息後，昨5日晚爆氣在推特向毒梟「宣戰」。

一個美國摩門教家族4日開車行駛在墨西哥高速公路時，突然遭到販毒集團強大火力襲擊，造成9人喪命，當中包含3名母親、6名孩童。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨北當地知名美國摩門教大家族黎貝隆（LeBaron）家族部分成員，周一開車駛在邊界奇瓦瓦（Chihuahua）與索諾拉（Sonora）兩州交界處高速公路途中突遭遇襲，3輛汽車慘遭槍手猛攻，其中一輛起火燃燒，造成車上3名女子、6名孩童不幸身亡，墨西哥警方當晚表示，犯罪集團是背後主謀，受害者親屬譴責這是一場「屠殺」。

美國總統川普得知消息後，昨晚在推特爆氣「宣戰」。他說：「如果墨西哥需要協助剷除這些怪物，美國已經準備好參與，並且能夠快速、有效率完成任務。墨西哥偉大的新總統已經宣示這是個大問題，但是販毒集團已變得太強大，有時候你需要一支軍隊來打另一支軍隊。現在是墨西哥在美國協助下向毒梟宣戰、將他們從地球上掃出去的時候。」

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

美國財經媒體CNBC報導，白宮周二晚間已和墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）通過電話，除了譴責這場奪走9條美國公民性命的暴力犯罪，同時也表達願意提供協助讓兇嫌繩之法。

CNBC指出，已詢問白宮川普推文是否意指他有意派遣軍隊到墨西哥打擊販毒集團，不過未獲得回應。路透社則報導，羅培茲歐布拉多已婉拒川普的好意，他受訪時表示，不認為墨西哥需要外國介入解決毒梟問題。

(中時電子報)