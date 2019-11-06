入圍本屆金馬獎最佳新人獎的國片《大餓》，當中有一幕女主角蔡嘉茵手拿菜刀去應門，沒想到一開門竟遇上天菜張耀仁的情節，沒想到兩人因此展開一段情緣，劇情宛如勵志版偶像劇，甚至也讓已經看過電影的觀眾都直呼這段超經典。

大隻女主角邂逅外送天菜，開啟電影戀情節奏。（圖／一晌電影提供）

《大餓》蔡嘉茵一場蔡嘉茵手拿菜刀去應門，沒想到一開門竟遇上天菜張耀仁的情節，這場本該浪漫有如偶像劇、卻實則荒謬爆笑的初相遇，讓看過電影的觀眾在映後問起這場戲是不是蔡嘉茵的親身經歷，讓她當場哭笑不得，幽默解釋這都是導演的精心安排。

《大餓》先前特別赴美舉辦北美首映的美國UCLA台灣電影雙年展，本屆主題聚焦女性電影，正好與以女生減肥為題材的《大餓》不謀而合。開幕放映場共三百多個座位座無虛席，現場除有台灣留學生特別坐長途夜車來支持國片以外，也吸引許多金髮碧眼的美國學生前來觀賞，沒想到電影開頭女主角蔡嘉茵去超市採買布丁的情節，竟讓外國觀眾笑得東倒西歪，紛紛對著銀幕上一整車滿到快要掉出來的布丁瘋狂大笑，露出「妳怎麼這麼會吃？」的誇張表情，也因此對角色的一舉一動充滿好奇，整個觀影過程都相當入戲，看到結尾時更被劇情感動，四處都傳出啜泣、擤鼻涕的聲音。足見女性為滿足社會要求而努力減肥的故事，早已超越文化、國界，成為當代女性的共同經歷。

電影中女主角受到社會觀感因而減肥，最後思考為何要迎合社會。（圖／一晌電影提供）

故事描述豐腴圓潤的「大恐龍老師」姜映娟（蔡嘉茵 飾演），老是因身材而飽受歧視，不僅鄰居時常碎嘴戲謔，就連坐公車都要被嫌佔位。她在母親（柯淑勤 飾演）誘勸她前去報名減肥課程，意外遇見個性開朗的陽光快遞員（張耀仁 飾演），從此感受到愛情降臨、決心減肥。沒想到健身房教練（謝祖武 飾演）魔鬼般的瘦身特訓，卻逼得她喘不過氣，讓她不禁懷疑減肥的意義何在...。

電影《大餓》正式預告

(中時電子報)