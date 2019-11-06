知名網紅邰智源化身「阿公」秘密客到嘉義市文化路夜市，大啖知名的沙鍋魚頭，市長黃敏惠拚嘉義市美食觀光，扮演「陪吃妹」，陪邰哥吃在地美食小吃，她說，嘉義市不缺少美，缺少發現，許多美味靠信念堅持傳承下來。

戲稱最老網畫紅的邰智源網拍《一日系列》節目有百餘萬人關注，他渾身喜感，節目抓得住粉絲們的心，以「阿公逼露葛（Vlog）」的旅遊影片推薦各地特色景點美食，獨具魅力。

嘉義市長黃敏惠與邰智源大啖林聰明沙鍋魚頭。（圖／廖素慧攝）

5日晚上邰智源到嘉義市文化路夜市覓食，市長黃敏惠特別推薦曾上過Netflix的世界小吃美食之一的「林聰明沙鍋魚頭」，勇媽與邰哥在沙鍋魚頭店大啖在地美味。

黃敏惠說，嘉義市300歷史的文化古城，有許多靠著傳承的信念堅持下來的古早味，這些經典美味背後都著溫暖動人的故事，嘉義人的熱情讓這個城市更精彩，這些好味道值得推薦給更多人。

嘉義市長黃敏惠與邰智源特別推介在地美味沙鍋魚頭。（圖／廖素慧攝）

邰智源對於沙鍋魚頭料多味美、大排長龍的食客印象深客，無止盡的加湯服務，也讓人感受到嘉義人豪邁的熱情，他說，嘉義市值得細細品味，樂意介紹更多朋友認識越來越豐富的嘉義市。

市府觀新處表示，嘉義市今年秋冬遊專案已經進入第3波，申請累計6000萬元補助，成績斐然，這一波讓別具主題特色的旅館展現特色，也備受旅客青睞。

(中時 )