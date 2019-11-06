《通靈少女2》第7集中將出現詹曉彤（温貞菱飾）湖邊作法的場景，因為演員站的地方是浮動碼頭，中間有許多儀式和比較大的動作，所以劇組為了怕演員重心不穩，所以劇組的動作指導特別跟温貞菱說明該注意的地方。同時也特別請來鼓陣搭配劇中作法的戲，演員在動作上必須搭配鼓聲的重拍來調整姿勢與力道，拍攝中途温貞菱不小心往後踩空摔倒，嚇到現場工作人員。

温貞菱回憶這場戲困難之處時表示：「最難的應該是裡面有做雲手的動作，然後要搭配整個肢體。因為我們練的時候都是在有點像是劇場的那種舞台，可是實際拍攝是在搭在湖上的浮動碼頭，就是會一直浮動一直搖晃，所以拍的時候很擔心，那天不小心踩空後我自己也嚇到了。」

另一場則是金老師（陳慕義飾）與謝雅真（郭書瑤）的媽媽美枝（王彩樺飾）起爭執，王彩樺回想：「那場戲我要演得非常生氣，因為美枝覺得自己被騙了，實際演的時候我很生氣地拉著瑤瑤往外走，這時發現瑤瑤已經哭了，我也哭了，因為美枝其實很心疼自己的女兒，但卻不會表達，而且我覺得這場戲我好像有點嚇到瑤瑤了。」 10日（日）晚間9點於HBO和HBO HD頻道及公視和公視+首播。圖/HBO Asia提供

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