「台中市大墩美展」記者會，以現代舞開場。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「台中市大墩美展」將於11月16日開展，台中市文化局長張大春6日表示，今年收件創作來自全球20個國家，總件數高達1318件，經過多名藝術學者專家評審後，精選出191件獲獎作品，感謝藝術界多年來的肯定與支持，讓大墩美展得以24年屹立不搖。

台中市文化局6日舉辦「台中市大墩美展」記者會，以余欣舞蹈團的《蛻》現代舞開場。文化局長張大春、美展籌評委侯壽峰、黃映蒲及程代勒及各類第一名得主一起參與24屆大墩美展啟動儀式，將於11月16日舉辦頒獎典禮，現場將揭曉最高榮譽「大墩獎」得主。

張大春指出，191件獲獎作品中，包含外籍藝術家的15件精彩佳作，其中水彩類和版畫類的第二名獎項分別由蒙古和馬來西亞的藝術創作者獲得，另外還有來自美國、印尼、日本及中國的藝術家表現相當亮眼。

美展將於11月16日舉行頒獎典禮，得獎作品將於大墩文化中心展覽至12月4日，歡迎民眾前往參觀。

(中時 )