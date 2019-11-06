金曲歌王蕭煌奇推出國語專輯《候鳥》，日前到POP Radio先後接受李明依、蔣同慶《依同開Mic辣》和吳怡霈《POP有夠靚》專訪。李明依提及蕭煌奇3年前曾在她節目公開徵友，追問現在進度如何？蕭煌奇透露目前單身中，「但有努力想幫媽媽娶媳婦」，更幽默說月底小巨蛋開唱應該會有很多人來，「再請我媽現場看一下有沒有適合的」，還表示歡迎「意者私」。

吳怡霈（右）常在尾牙遇到蕭煌奇，戲稱蕭煌奇是「最佳音響檢測員」。（POP Radio提供）

11月30日將在小巨蛋開唱，蕭煌奇回憶起第一次站上小巨蛋「手腳都發抖」，這次雖然已是二度攻蛋，蕭煌奇坦言一想到台下有那麼多人，「我還是很緊張」。演唱會更開放歌迷點歌，蕭煌奇感性說「很多歌迷可能一輩子就見我1次，想盡力滿足歌迷！」他也表示過去駐唱、尾牙、小型演唱會都會開放大家點歌，去小巨蛋當然也要維持傳統。

蕭煌奇邀A-Lin合作新歌，李明依（左）、蔣同慶（右）聽完大讚是新一代男女對唱神曲。（POP Radio提供）

蕭煌奇今年首次挑戰主演舞台劇《遇見自己》，被問到舞台劇跟唱歌哪個難？蕭煌奇直呼「當然是唱歌比較簡單」，他透露舞台劇巡演那幾個月壓力很大，「我常作惡夢夢到演出時忘詞」，每天早上醒來第一件事就是背劇本，完整節目內容將在11月16日下午5點由吳怡霈主持的《POP有夠靚》播出，敬請鎖定POP Radio Fm91.7。

(中時 )