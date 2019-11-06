香港建制派議員何君堯與其助理今早在屯門碼頭啟豐商場門口，遭一名男子持刀襲擊，胸口遭刺。不過所幸中刀位置有肋骨擋住，造成1厘米深的傷口，送醫後並無大礙，另兩位助理也分別遭劃傷手部。該名持刀砍人男子隨即被一旁便衣員警壓制後逮捕。

隨後，何君堯便在個人微博上回應此次遇襲事件。他首先感謝各界關心，並表示自己傷勢並無大礙。但何君堯也認為最近香港建制派已經被黑色勢力的威脅所籠罩，辦事處與宣傳品被砸毀、候選人被抹黑，今天甚至遇到持捯襲擊。他直指這樣的狀況讓選舉秩序蕩然無存。

民建聯主席李慧琼也對此表示，這是有預謀的襲擊，行為嚴重衝擊選舉公平，民建聯有181位候選人不斷受到不同程度騷擾。民建聯今日也約見署理行政長官和政制及內地事務局長聶德權， 要求政府做實質和足夠工作，確保選舉公平公正安全。

另外，民主派會議召集人陳淑莊表示，將代表民主派問候何君堯，希望他早日康復。她說，大家都擔心選舉是否能公平進行，而確保選舉能公平公正進是政府的責任。昨日有民調顯示有七成市民反對延後選舉日期，過去一段日子雖然有人受襲，但不同黨派候選人都積極投入競選工作，希望政府能積極確保選舉期程不被改變，讓大家可以展示公民權利。

(中時 )