新北市私立裕德雙語國際學校高二學生許晏碩，上月在SAT考試中獲得1500分佳績，贏過全球99％的學生，等同達到可進入哈佛等長春藤盟校門檻；另名學生李盈霖則在高二時，自學順利通過日文檢定最高N1級，達到申請日本大學的語言條件，2人成績表現亮眼。

小學3年級從公校轉入裕德唸書的許晏碩說，學校採中、英文雙語教學，完全採用英語系國家的課程科目與教學模式，為他打下紮實的雙語基礎，加上他自幼嚮往西方文化，寒暑假與父母至國外旅遊，訓練英文能力，平時透過看美劇、全英語小說來加強會話能力，最後的考前衝刺階段多作考古題及模擬試題，加上同學間彼此鼓勵，拿到1500分的好成績。

除了課業表現不俗，許晏碩也利用課餘時間參加校內棒球隊，擔綱外野手，上月在黑豹旗賽季中展露頭角，他說，自己從小熱愛棒球，雖然沒有接受過專業訓練，但裕德學風自由多元，讀書和運動相輔相成，打完球往往更有動力繼續唸書，師生更是打成一片，他喜愛繪畫及電動遊戲，未來朝程式設計發展，未來目標是麻省理工學院，校長和老師都給他許多建議和方向。

李盈霖則是高中1年級才轉入裕德，她坦言，一開始面對全英語的教學環境，曾經備感壓力、聽得霧煞煞，所幸裕德採小班制，課程中英文並重，課程安排豐富且扎實，不像其他學校採填鴨式教育，讓她漸漸熟悉雙語環境，高1下即通過GED考試，已可提早申請世界大學名校就讀。

對日本動漫有濃厚興趣的李盈霖，為了完成到日本唸書的夢想，去年主動申請至日本島根大學交換學生1年，雖然初期因日文不好飽受挫折，所幸她英文能力深厚，讓她在國外語言無阻，進而通過日語檢定N1級，未來目標朝日本一流名校邁進。

(中時 )