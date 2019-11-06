曹西平認為亂傳謠言的人應判重刑。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團臉書）

「小哥」費玉清今(6日)、明兩晚將重返台北小巨蛋舉行封麥演唱會，未料近日Youtube上竟傳出關於他的假新聞，標題聳動寫著：「費玉清多天治療沒有結果，今早熬不過去已經走了」，吸引不少民眾轉傳，昨(5日)曹西平對此發文，怒批：「放這種假消息的人真的很可惡，難道都沒有法律可以管了嗎？」

近來Youtube上常出現各種假新聞，繼先前謠傳林青霞離婚復合舊愛後，也常傳出藝人烏龍死訊，最近又傳出費玉清假死訊，標題寫著：「費玉清多天治療沒有結果，今早熬不過去已經走了，江蕙傷心過度暈倒，張菲恆述法師現場痛哭，粉絲都到了醫院門口跟費玉清告別！」

據知，這類聳動標題大多為了吸引讀者點閱轉發，以賺取廣告費，見此，曹西平昨發文說：「只要藝人不公開出來表演或是淡出了，就傳說人家死亡了」，以前就常傳鄧麗君或劉文正的死訊，沒想到現在換費玉清「被死亡」，「這種人的心態又是什麼？就算藝人怎麼了，也都是他們的家務事無需跟大家報告，為什麼當藝人什麼都要跟大家說明」。

曹西平更說：「就算有天走了，大家也不需要加油添醋說些有得（的）沒得（的），以訛傳訛的人才是可怕，無中生有的人更是可惡，這些人法律都應該判重刑」，最後強調：「亂放假消息的人應該嚴辦」，網友也回應：「人言，謠言實在是太可怕」、「人家沒有出來的原因有很多種，有的人想休息一段時間這樣也要被說死，真的好好笑」、「吃飽撐著的人很多」。

(中時電子報)