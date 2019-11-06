國民黨主席吳敦義昨首次就列不分區立委一事掀底牌說，「考慮自列第8到10名」，引發諸多議論。對此，資深媒體人黃暐瀚提出五大理由，並指出，他不反對吳敦義列不分區，但不宜列在11席之前，最好列在15席。他也認為，吳敦義不是不能列不分區，但得想一個「列入卻不被罵、面子裡子都拿」的奇招才行。

黃暐瀚在臉書指出，他並不反對吳敦義列不分區，但不宜列在11席之前，最好列在15席」。他也列出五個理由，包括一、2016年大選，國民黨大敗，當年國民黨不分區得11席，這次吳若列在11席之前，等於是宣告對明年選舉沒信心，評估明年會選得比2016還差。二、吳敦義進立法院，是為了當陽春立委還是為當立法院長？若是為當院長，那最後國民黨不分區連15席都沒有，立院要如何過半？不過半如何當院長？不當院長，進立院有什麼意義？所以列15，不但「必要」也「務實」。

第三點，黃暐瀚認為，除了吳敦義進立院，民進黨的不分區名單，也傳出游錫堃可能列入。游錫堃與吳敦義的年紀相同，都當過行政院長，政治輩份相仿。為什麼游列不分區，沒被批評？吳列不分區，就要追殺到「這次國民黨我投不下去」？一旦吳敦義願將自己放到15名，游錫堃或者民進黨的「大老們」將來排第幾，將形成社會壓力，對國民黨有利無害。四、不管排第一或排第十，吳敦義進不分區都肯定引來批評，對手也不會放過消遣的機會。排第十跟排第一，基本上沒有差別，與其要排第十，何不大方排第一？如果沒有「背水一戰」的勇氣，跟「退此一步、即無死所」的決心，黨主席又憑什麼領導在野黨，重回執政？排第十倒不如排第十五，展現決心，也能讓批評的人就此閉嘴。

最後一點，黃暐瀚指出，趙少康開出條件，如果吳馬朱願排15、17、19，那他可以「重回國民黨」，名列21，意即掛名，有象徵意義，但實質不會進立院的意思。為了爭取「友軍回黨」，吳敦義大可大方將自己排十五，並籲趙少康兌現回黨的承諾，這一來一往，看似失分，卻一秒鐘逆轉得分。黃暐瀚說結論是，吳敦義不是不能列不分區，但得想一個「列入卻不被罵、面子裡子都拿」的奇招才行。

(中時電子報)