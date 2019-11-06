潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻，涉嫌向14家銀行詐貸逾百億元，2人早一步潛逃出國，他們的女兒楊宇晨，卻在企圖搭機離台時被逮，慘遭羈押。

老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸逾百億元，兩人在今年6月初潛逃出境，檢方8月間發布通緝；楊文虎女兒楊宇晨9月20日企圖搭機離境時被逮，隨後被檢方聲押獲准。

除楊宇晨之外，她的舅舅、王音之的胞弟王振賢，還有福懋管理總部副總經理黃明堂、南亞採購經理蔡敏賢等，多家捲入詐貸案的上市櫃公司高層也陸續遭聲押，目前多達19人遭到羈押。

據《鏡週刊》報導，楊文虎、王音之這對「神鬼夫妻」已逃到美國加州，近日還向美國移民局（USCIS）申請移民。可憐的是他們的女兒楊宇晨，原本是「白富美千金」，如今卻因替父母脫產洗錢，淪為階下囚，未來下場恐像力霸集團創辦人王又曾的子女一樣，老爸在美國逍遙，子女卻在台蹲苦牢。

(中時電子報)