黃三吉曾在台北市擔任14年校長，是全市第一位擁有博士學位的中小學校長。（裕德雙語國際學校提供／許哲瑗傳真）

黃三吉謙虛的說，裕德最希望的就是提供孩子最佳的學習環境，更重要的是幫助孩子學習獨立和問題解決能力。（裕德雙語國際學校提供／許哲瑗傳真）

少子化來襲，不少私立學校生存備感壓力，然而有些學校跳脫區域性及全國性限制，教育思維放眼國際，不但走出特色，成果也反應在招生人數上，像是新北市私立裕德雙語國際學校2010年創校時，全校僅52名學生，如今達到1700人，每年都有大批學生爭相入學，更被視為雙語學校的領導品牌，其中總校長黃三吉的努力功不可沒。

黃三吉曾在台北市擔任14年校長，是全市第一位擁有博士學位的中小學校長，曾榮獲教育部校長領導卓越獎、教育部教學卓越金質獎、台北市第一屆校長類特殊優良教師等殊榮，更在台北市教育局的優質學校評鑑中，一舉奪下8個獎項，被稱為「超級校長」，2010年獲延攬進入裕德雙語學校擔任總校長迄今。

黃三吉任職文化國小校長期間，積極推動雙語教學，他認為，教育部力推雙語教學政策，如果等到國中才以英文來教授物理、數學等專業課程，反倒讓學生難以吸收，因此裕德採12年一貫制雙語教學，針對外師聘用下足功夫，目前全校外師高達70多位，比率達6成，尤其高中採小班制，幾乎達1對1的教學品質，營造全英語環境。

黃三吉指出，裕德要求學生中英文並重，更規畫小學生畢業時，達到全民英檢中級到中高級程度，高中畢業時，雅思分數7.5至8.0之間，除了要抓緊基本學科外，也希望孩子能知音樂、懂美術、愛運動，因此安排藝文類課程，像是攀岩、漆彈、馬術、露營野炊，培養孩子的領袖氣質。

面臨少子化危機，成立至今不到10年的裕德雙語學校能成功突圍，絕非偶然，黃三吉謙虛的說，裕德最希望的就是提供孩子最佳的學習環境，雖然重視升學績效，但絕不以升學為唯一目標，更重要的是學習獨立和問題解決能力，就像董事長廖裕德曾說過一句話，「把別人孩子當自己孩子來教，看到孩子逐漸成長，這一生就值得了。」

(中時 )