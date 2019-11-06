基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。今年主題是基隆日日Daily Keelung，不同於以往，通過慢活步調，帶大家走出校園進入城市，探查每個在地角落，進入每個基隆人的日常，搖身一變為時光旅人，走讀基隆歷史，期望學生透過精心設計的12個關卡，細細品味咀嚼基隆的特殊人文風情。

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府指出，因應108新課綱的上路，這次以培養學生實際探究能力和合作精神為出發，結合基隆在地的歷史文化，設計多元的挑戰關卡，特別的是，活動和基隆在地文史工作者及工作室合作，包括深耕基隆文史的李正仁老師、基隆青年陣線、阿普蛙工作室、委託行商圈等，讓學生更進一步了解身為基隆的一份子可以為家鄉做更多有意義的事。此外活動地點遍及基隆三大廟宇、崁仔頂、仁愛市場、防空洞、東岸商圈等地，讓學生更貼近城市日常，深度探索海港城市的美麗風貌與底蘊。

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

市府強調，基隆市的國中社會領域輔導團對於日常生活體現社會範疇著墨很深，而這次讓孩子們透過社會知識達人，以感官來體驗城市現貌，資訊科技設備與歷史足跡的衝突美感，體現珍貴的風土民情，歷史巡禮的列車持續行駛中，更為基隆這個城市注入更多的生命力。

基隆市政府6日在文化中心辦理社會知識達人活動，邀請基隆所有國中，超過百位師生共襄盛舉。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )