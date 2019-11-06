美中貿易戰害慘美國農民

據美國聯邦政府公布資料顯示，受美中貿易戰與氣候變遷的影響，9月份美國農場破產率比去年同期上升24%，此一趨勢可能嚴重危及美國總統川普連任之路。另外9月貿易逆差雖因自德、中進口減少而降至5個月來最低點，但全年貿易逆差仍有增無減。顯示川普上任以來發動的兩場戰爭：退出京都議定書挑戰氣候變遷，以及對中國大陸與其他國家發動關稅貿易戰，顯然都已打了敗仗。

《美國之音》報導，美國商務部最新發布報告指出，美國貿易赤字從8月的550億美元降到了525億美元，降幅為4.7%。不過即便如此，美國2019年的貿易赤字仍會比2018年更大。9月份逆差略減的原因是原油自1978年來首次出現近3億美元順差，從德國和中國大陸的進口亦因新的關稅政策而減少。美國媒體分析稱，美中貿易戰傷及雙方經濟體，迫使雙方必須恢復談判以阻止局勢進一步惡化。

報導說，9月份美國對中國的貿易逆差從289億美元下降到280億美元。今年頭9個月，美國對中國大陸貿易逆差與2018年同比下降了13.4%。不過這些緩解的對大陸逆差卻轉移到其他國家身上，美國對其他國家貿易逆差上升得更快，由去年的4565億美元增加到了4813億美元。

此外，據代表美國農民的獨立非政府組織美國農業局聯合會(American Farm Bureau Federation)稱，為應對美中貿易戰以及惡劣天氣的挑戰，今年美國農場的破產率（《破產法》第12章）同比上升了24%。受農場破產打擊最嚴重的州包括威斯康辛州、喬治亞州、堪薩斯州和內布拉斯加州。在520家破產的農場中，40%以上在美國中西部。

該組織的首席經濟師約翰·牛頓（John Newton）對媒體表示，「多年來，我們已經看到農作物和牲畜的價格低迷。為此我們發生了貿易戰，但農業遭到了不公平報復。

美聯邦政府表示，在今年預計的880億美元農業總收入中，約有330億美元將由貿易援助、災難援助、農業法案和保險的賠償金提供，亦即農場總收入近40%是由政府提供的賠償與補助金。

(中時電子報)