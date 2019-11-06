國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜上任以來，許多作為都被外界放大檢視。韓昨也提及，從他參選以來，長期心情都不是很好，每天都被抹黑，自己從頭被抹到腳，第2天洗個澡出來，本來白白的，又開始抹黑。韓國瑜國政顧問團成員廖達琪質疑，民進黨知不知道自己去年是怎麼敗的？她認為，民進打韓、黑韓，這股作用力最後也可能回到民進黨身上。

韓國瑜去年掀起「韓流」，使其一言一行皆被外界以放大鏡檢視。上月28日，韓國瑜在彰化造勢場，酸總統蔡英文及綠營縣市首長「白白胖胖」，反觀人民卻過得苦，引發爭議。近期又因拋出包括外配孕婦應立即納入健保政策、學生貸款免利息等政策，遭到民進黨砲轟。然而，據《中評社》報導，廖達琪認為，民進黨現在打韓、黑韓，會衍生物理學中「作用力與等於反作用力」的政治結果。

去年地方選舉民進黨知不知道自己是怎麼敗的？廖達琪指出，民進黨一連串的打壓在野黨與東廠事件讓韓流再起。現在打韓的情境似乎也跟去年類似，她直言，這股作用力最後也可能回到民進黨身上。

(中時電子報)