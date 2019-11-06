媒體人吳子嘉2014年，在《美麗島電子報》撰文，指頂新魏家捐10億元政治獻金給前總統馬英九團隊，案經台灣高等法院更一審審理，認定吳子嘉未經合理查證，客觀上可認定足以貶損馬英九的社會評價，侵害馬的於名譽，今(6)日判決吳子嘉須賠償160萬元。本案可上訴。

判決指出，吳子嘉2014年10月15日，在《美麗島電子報》撰寫標題為「吃頂新黑錢，馬英九準備坐牢？」的文章，不實提及「馬團隊在總統競選期間，曾收了頂新魏家逾 10 億的政治獻金。拿人手短、吃人嘴軟，只好以掩護魏家的方式，來掩蓋自己貪污的事實」、「所以，吃頂新黑心錢的馬團隊，恐怕要做好坐牢的準備」、「2012 的總統大選後期…魏家危機入市加碼投資，一次出手就是逾 10 億的政治獻金，這股荒漠甘泉，讓馬團隊點滴在心頭」。

文章中還說「根據監察資料顯示，馬吳競選總部在 2012 年總統選舉的政治獻金，總收入為 4 億 4 千多萬，那麼，就算整場選舉就只有頂新魏家捐款，那中間的差額跑去哪了？馬團隊為何沒申報？消失的數億鈔票，誰拿走了？這如果不是貪污，什麼才是貪污？正因為馬團隊收受頂新鉅額黑心錢的消息被放出，就不難理解為何近年來，馬政府總是一再的對頂新大開綠燈」等言論。

高院更一審認為，吳身為資深媒體工作者，僅以片面資訊就妄加推測，不顧事實真偽而發表相關言論，是因重大過失未盡合理查證義務，侵害被馬英九的名譽權，審酌相關情狀和兩造身分、地位及財力狀況，綜合判斷後，認定吳子嘉賠償金額應以160萬元為適當，因此廢棄原審判賠180萬判決，改判賠償160萬元。

(中時 )