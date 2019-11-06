嘉發實業公司遭驗出地下水三氯乙烯超標汙染，市議員李家興表示，汙染嚴重是「現在進行式」，質疑為何市府不能要求停業，市府環保局到嘉發多次勘查，並列為水汙染控制場址。（市府環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

嘉發實業公司遭驗出地下水三氯乙烯超標汙染，市議員李家興表示，汙染嚴重是「現在進行式」，質疑為何市府不能要求停業，市府環保局到嘉發多次勘查，並列為水汙染控制場址。（市府環保局提供／甘嘉雯桃園傳真）

嘉發實業公司遭驗出地下水三氯乙烯超標汙染，市議員李家興（右）表示，汙染嚴重是「現在進行式」，質疑為何市府不能要求停業，並憂心地下水汙染成RCA翻版。（市議員李家興提供／甘嘉雯桃園傳真）

RCA翻版！楊梅地區有化工廠掩埋廢棄農藥、汙染池塘，及土壤被三氯乙烯汙染等問題，市議員李家興表示，嘉發實業位於幼獅工業區，分為南、北嘉發廠區，汙染是現在進行式，質疑市府為何不能要求停業，「我堂哥過去也因RCA汙染罹癌喪命」，要市府正視地方環境與健康，環保局表示，嘉發已列為水汙染控制場址。

嘉發公司以高速公路為界，南嘉發（幼獅廠及幼獅二廠）位於高速公路南側，北嘉發（埔心廠、埔心二廠及埔心三廠）位於高速公路北側，北嘉發於2005年發現地下水汙染，李家興說，陸續追查源頭及範圍界定，最新調查結果2017年2月檢測附近15口地下水監測井中，仍有4口超過地下水汙染管制標準。

而南嘉發則因環保署於2014年執行「運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑汙染潛勢調查及查證計畫」，發現廠區內有2口監測井三氯乙烯項目達管制標準（0.61、0.81mg／L），因汙染來源明確，公告為水汙染控制場址。

市府環保局長呂理德表示，嘉發已公告為地下水汙染整治場址及管制區，業者所提的整治計畫，經專家學者委員會審查，今年7月10日核定，整治工法採用地下水循環井方式進行汙染改善，整治期程至2024年7月5日止，會持續督促嘉發負起地下水汙染改善責任。

市長鄭文燦表示，這是工業發展留下的負債，會要求環保局進行妥善說明與追蹤。

(中時 )