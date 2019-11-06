韓美第4次戰略經濟對話今天在首爾舉行，探討韓美經濟合作關係、對接兩國政策推動能源等領域發展。韓美將在會後發表聯合聲明，為今後合作指明方向。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓美雙方首席代表分別為南韓外交部第二次官（相當於常務次長）李泰鎬（Lee Tae-ho）和美國國務院主管經濟事務的國務次卿克拉奇（Keith Krach）。美方代表還包括負責韓日事務、貿易政策談判事務的助理國務卿等20多人。

李泰鎬在開場致詞時表示，韓美戰略經濟對話基於牢固的韓美同盟，成為兩國深化經濟合作夥伴關係的核心主軸。

克拉奇表示，就美國而言，南韓是最強有力的同盟夥伴、也是友邦，韓美長久攜手合作是世人有目共睹的事實。韓美經濟關係已經超越貿易和投資，在國際經濟安全領域也產生影響，此時此刻利用民間的力量、能源和資源尤為重要。

另外，韓聯社報導，對於日韓領袖日前在曼谷對話一事，正在首爾訪問的美國國務院主管亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）今天在接受媒體採訪時表示，這是韓日在修復雙邊關係的過程中釋放出的積極訊號。

南韓總統文在寅4日在泰國出席東協系列峰會期間會晤日本首相安倍晉三，這是日韓貿易戰後兩國領導人首度會談。

(中央社)