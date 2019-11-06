2016年的0206美濃地震造成台南維冠大樓倒塌，日本北海道大學吉田邦彥教授關注維冠大樓重建及後續情形，今日特別來台南市政府與當時參與救災的工務局等單位座談進行意見交流。吉田邦彥在聽取簡報後提出感想，台灣政府面臨災民訴訟要求國賠，政府官員積極為災民處理善後與救助，這些作為比日本進步許多，將把「台灣經驗」帶回日本好好研究。

近年地震頻繁，社會大眾對於居住安全日益重視，內政部營建署配合第33屆中日工程技術研討會，邀請日本北海道大學法學研究科，專攻民事法學、新領域法學的吉田邦彥教授來臺交流。今由營建署副處長朱慶倫陪同吉田邦彥教授南下台南到維冠大樓重建中的工地實地勘查，並到市府進行座談交流。

主持會議的副市長許育典表示，0206震災對台南是一次嚴峻災害挑戰，市府善後與重建如火如荼進行，並強調黃偉哲市長對於任何災難都希望預防重於治療，並提出「超前預防」概念，做為未來天然災害應變之道。座談會中，市府參與0206震災搶救與善後緊急救援重建的工務局、消防局、社會局、都發局與法制處一一提出詳細簡報。

陪同吉田邦彥教授參與座談會的營建署副處長朱慶倫則在會中表示，他這幾天與吉田教授對談後，了解台灣和日本在發生重大災難時，政府所扮演的角色有所不同，在台灣的民眾熱情充分發揮愛心捐助，並強力監督政府善後的作為，而政府對於民間的資源也大多用在災民的身上；同時，為維護人民的財產生命安全，台灣建築法目前正推動加入第三方勘驗，對新建建築物安全加一層保障。

吉田邦彥教授在聽取簡報後提出他最大的感想表示，在日本發生重大災難，政府認為是民間的事，不會給予任何賠償，即使2007年修法，災害中房屋全毀最高僅可獲得300萬日幣賠償；而台灣除了有善款捐助，災民還可要求國家賠償，甚至台灣政府面臨災民訴訟要求國賠，政府官員仍積極為災民處理善後與救助，這些作為比日本進步許多。

(中時 )