韓國瑜下午與弱勢團體座談，先赴關帝廟參拜，許修睿、謝文進等人陪同。議長許修睿致詞時提到弱勢團體面臨生活現實窘況，一度哽咽。現場播放弱勢族群紀錄影片，韓國瑜凝神觀看，表情沉重。有團體提出，目前心智障礙收容機構嚴重不足，是全國性的問題，才有這麼多身障家庭發生悲劇。公立、私立都少，因為成本政府補助不足，政府沒有心鼓勵增設私人機構，建議市長執政後，能用有效政策鼓勵增加私人收人機構。有位使用輔具的身障女大學生，懇請市長協助補助高額輔具費用，韓國瑜立刻起身傾聽，看到女大生努力堅強，韓國瑜忍不住低頭拭淚。有位聽障朋友說，助聽器很貴，新竹號稱科學園區，應該鼓勵廠商回饋。人工電子耳一套要100萬，雖然政府有補助，但後續如何訓練講話，才是重要的部分。聽障朋友完全不能用電話講話，只能靠社群軟體，但上網動輒1千多塊，對閱讀來講是很大負擔，希望能多多協助。另有位身障朋友說，自己30歲患罕病，會越來越無力，以前申請過居家服務，但時數時間不夠友善，外勞會藉著重症者進來台灣後就隨意行動，沒有人管，極重度身障者變外勞來台跳板，這種制度要管制。前幾個月被外勞丟包，求救無門，後來鄰居來才協助，外勞逃跑之後還要被罰，等3個月後才能重新申請，又要重花一筆費用，對家庭來說是很大負擔。她並提交給韓國瑜一份連署書，希望不要處罰合法申請的身障朋友，請韓國瑜協助。

有位母親說，希望能提供自閉症孩子模擬訓練，協助進入職場，畢業後也希望政府能妥善安排，小作所、日間照顧、社會宅等。有位醫生說心有戚戚焉，因為第一線接觸，照護人員一種不足，薪資低，需要有配套措施，政府的教育、薪資問題，相信韓國瑜做得一定比民進黨好。

韓國瑜說，接觸到身心障礙家庭，內心辛酸難受，這個政府教育辦不好，弱勢照顧不好。政府跟各個社團很重要，要結合社會資源，力量會不一樣。我當高雄市長，叫我太太去看弱勢族群，40歲夫妻生下身心障礙者，父親賣掉小工廠，我太太看到他時已經20多歲，家屬反映我們生活在地獄裡，兩個夫妻為了照顧兒子白了頭，百年之後誰來照顧他？政府一定要做，是國家幸福進步指標。每個身障著都是我們同胞，一定要照顧到，請大家放心，若當選保證一定會特別重視、照顧身心障礙朋友，最神聖的諾言。輔具一定大力鼓勵企業家投入研究，還有長照，以台灣商人的頭腦，絕對是自己台灣人需要，一定是很大產業鏈，包括身障長照輔助設備，很多企業家有時心動還未行動，因為沒有訊息，台灣人的愛心非常驚人，希望喚醒它。長照一位難求，是結構性的問題，我會努力解決，再過6年台灣進入超高齡社會，今天不規畫設計未來會後悔，現在就要做，長照基金、政策等，我一定會好好推動。這跟選票跟政治職務無關，是我們該做的，好好照顧弱勢族群，是我們的信念。

(中時 )