韓國瑜聯訪時有媒體詢問，7千2百萬豪宅問題，韓國瑜說，當台北農產總經理前一年就訂了房子，在捷運站旁邊希望有棟交通方便的房子，但銀行貸款利息本金太高無力支付，就認賠拋出，就這麼簡單，買房子銀行貸款太吃力，沒辦法繳就賣掉，很單純無特權關係。

房子買賣就是單純的事情，因為財務關係就把它賣給別人。現場媒體追問為何用7千2百萬買房，韓國瑜有點動氣，指媒體誤導，還詢問對方是哪一家？對方回覆是三立，韓國瑜說「又是三立」！。

韓國說強調，「我再重申一遍，不是拿7千2百萬買，是向銀行貸款，若干年忍痛讓給別人，記者提的問題就非常奇怪。對早上與竹科閉門會談，韓國瑜說，宣明智董事長是高科技一分子，希望政府多傾聽高科技產業聲音，當他們的好朋友，幫台灣經濟衝刺打拚，這段時間政府對高科技需求照顧不夠，他希望加強，對我來講幫助很大，他講得一些點很有道理，例如人才培育全球布點等。閉門會議尊重主辦單位」。

(中時 )