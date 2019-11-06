壹週刊報導高雄市長韓國瑜曾在南港買「豪宅」，韓國瑜夫人李佳芬友好的高市觀光局主任祕書高美蘭也買進一戶，還用「貴婦購屋團」影射；高美蘭6日回應表示，她的財產並不是擔任公職後突然巨幅增加，用自己打拚的錢所置的產，難道有罪嗎？一件多年前的財產交易，又是合法交易，實不應被抹黑批判至此。

高美蘭質疑，周刊文中提到的3戶，都未完成過戶程序，亦即並未進入實價登錄等公示系統，請問壹週刊的資料從何而來？特別是韓國瑜那一戶，既未有法律程序，也沒有過戶，為什麼壹週刊可以有資料？是誰提供的？她的房子也是先生購買，壹週刊為何可以直接從海量的法律文件中知道這戶就是她？這一切資料是由哪個單位提供？公權力是否有介入？

高表示，台肥案是預售屋，沒想到品質出了極大狀況，目前單是此建案的官司就有十幾件，但台肥用「極不光明的手段」片面解約，苛扣她那戶15％違約金，又一手與他們談交屋，另一手把房子丟給仲介販售，逼使他們只好採取法律訴訟爭取權益。一審法官判決雙方解約不合法，必須完成交屋，詎料，台肥又在與他們交涉的過程中把房子賣了！事實上，台肥該建案交屋迄今已數年，都還沒有和管委會完成點交，正是因為品質問題及拒絕溝通的老大心態，請問，中華民國的法律難道連購屋人最起碼的權利都無法保障了？

高說，個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要「顏色」不對、「立場」不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？今天有許多媒體朋友希望採訪，問的都是與公理正義無關之事！然而，在整件事情上，將資料外洩以遂行政治目的的機關，才是應該受到大眾檢視的！

高強調，如果任由這樣的手段繼續下去，今天她會受到這樣違法不公平的待遇，改天任何一個人都會有同樣遭遇！包含手持正義權柄的各位媒體先進！她甚且因為擔任公職而有機會說明，試問，那些廣大無辜的受迫害者，應如何申冤？

(中時 )