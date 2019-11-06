工人遭吊籃砸中，現場血跡斑斑。(讀者提供／莊曜聰台南傳真)

撞擊力道大，安全帽都裂開。(讀者提供／莊曜聰台南傳真)

臺南佳里地區發生一起意外，1名62歲的劉姓工人操作升空車準備修剪樹木時，整支吊臂卻因不明原因突然從基座斷裂，劉男反應不及跌落地面，吊臂隨後壓下，吊籃部分重擊劉男頭部，當場血流如注，劉男同事趕緊通報警消，將人送往佳里奇美醫院急救，但仍回天乏術，肇事原因則有待後續調查。

佳里警方調查，62歲的劉男是臺電包商雇員，專門負責修剪樹木枝幹，5日上午8時許前往佳里區子龍里一處產業道路施工，車輛停妥定位後，劉男進入吊籃操作吊臂上升，沒想到吊臂還沒完全伸展開來，就傳出怪異聲響，下一秒就突然折斷翻落。

翻覆力道大，劉男失去重心被甩出吊籃摔落地面，吊臂也隨之滾落，他還來不及閃避，頭部就遭到吊籃重擊，連安全帽都撞出裂痕，頭破血流，當場沒了生命跡象，送醫後仍不治身亡，場景宛如電影情節，令人怵目驚心。

據了解，業者承包臺電該區處的樹木修剪工程已經有一段時間，期間未曾有重大意外事故，是否因金屬疲勞還是其他原因有待調查，該起事件發生後臺電也依相關流程處理，並要求外包業者提升自主管理，預防可能事故。

(中時 )