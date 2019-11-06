美國圍剿大陸電信巨擘華為成效漸顯？雖然在美國積極遊說之下，除英國仍未作出最終決定之外，歐洲多國已對華為亮綠燈。不過，歐盟成員國之一的愛沙尼亞總理拉塔斯1日與美國副總統彭斯簽署5G網路安全協議，當地媒體認為，此舉意味華為勢必被踢出該國市場。

Honored to welcome Prime Minister of Estonia Jüri Ratas to the @WhiteHouse today! pic.twitter.com/fcFiz1OpXh — Vice President Mike Pence (@VP) October 31, 2019

根據愛沙尼亞大眾廣播（ERR）報導，拉塔斯（Jüri Ratas）與彭斯（Mike Pence）1日簽署5G網路安全協議，其中指出「5G建設是基於共享價值」。拉塔斯也表示，提升新科技能力是愛沙尼亞做為數位國家的首要任務，而美國是我們在安全領域中最重要的盟友。報導指出，這份與美共同發布的聲明正是向外界送出積極訊號，也就是在5G網路發展中，愛沙尼亞與盟友擁有共同在安全領域上的認知。

根據愛國政府，這份聲明遵照了今年5月布拉格5G安全會議聲明中所指出的國際安全規則，兩國將在政治、科技、法律與經濟等層面彼此協作，共同面對5G網路發展可能面臨的風險因素。美國先前與波蘭簽署了類似協議。

儘管美國積極遊說歐洲國家勿用華為5G設備，甚至警告一旦採用將重新考慮情報交換合作，但華為仍贏得許多歐洲國家認可。在今年10月在蘇黎世大會上，華為5G產品線總裁楊超斌表示，在已簽署的65份5G合約中，有一半是來自歐洲客戶，法國、瑞士、義大利與西班牙等國家都已經有其合作電信業者。而在美國其他盟友中，目前澳洲和紐西蘭已經禁用了華為，英國須等至大選後才會作決定。

(中時電子報)