《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜有私生女，被依誹謗罪起訴，台北地方法院今(6)日開庭，因吳子嘉不認罪，還聲請要傳喚「王小姐」等5人作證，法官認為本案只是審查庭，諭知將送刑庭重新分案實質審理。

吳子嘉因不實爆料馬英九收頂新政治獻金10億，高院更一審判他賠160萬元，對判決結果，吳子嘉說，他感到非常遺憾，案子已經拖了很多年，強調不會跟馬英九和解，會繼續上訴。

吳子嘉是在今年5月間於YouTube「吳董談大選」頻道，指稱韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人生下一名女兒，大概十幾歲；另指韓國瑜為安頓王小姐母女，出資購買新莊建物送給王小姐，並質疑韓國瑜當選市長後，曾委託高雄市輪船公司董事長黃文財帶數千萬元現金給王小姐當作生活照顧費用。

韓國瑜認為吳子嘉不實爆料提出告訴，吳子嘉否認誹謗，辯稱有消息來源，案經檢方傳訊王小姐作證，王女否認與韓國瑜有婚外情，並提出女兒的DNA鑑定，證明女兒生父另有其人。王女另還提供資金往來資料，證明新莊房產是自己花錢購買，登記姐姐名下。

檢察官依吳子嘉提供的資料，傳喚多名證人，都否認曾與吳談及韓國瑜與王小姐關係，也查無王小姐有接受任何異常資金挹注。檢察官認定，吳子嘉發表言論前，本善盡查證義務，也未能證明所言為真實，對外散布傳述足以毀損他人名譽之事，使韓國瑜人格評價遭受貶損，今年8月底偵結，依誹謗罪起訴。

(中時 )