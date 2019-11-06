新北市議員陳偉杰表示，淡水地區很有特色非常適合辦活動。（陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

淡水年底將舉辦大型路跑活動「耶誕嘻哈跑趴－見軌就跑」，首度結合輕軌、美食、音樂元素，跑者可跑出吸睛「雙心型路跑路線」外，當天活動設有貢寮鮑魚粥等在地最強補給站，更邀國民小天后吳卓源、BCW等潮流藝人的開唱嘻哈演唱會，邀民眾玩翻淡海新市鎮。

在新北市議員陳偉杰提議爭取下，新北觀光局、捷運局、農業局及新北捷運公司等單位，將於12月28日打造結合淡水在地輕軌、美食、路跑的「耶誕嘻哈跑趴－見軌就跑」路跑活動。

「淡水實在很適合辦活動活絡地方經濟」陳偉杰表示，淡水地區資源豐富，擁有許多在地特色美食、藝術美景、商圈等特色景點，淡海輕軌通車後，便利新北市觀光旅遊動線，以帶動新北觀光人潮。

觀光局表示，「耶誕嘻哈跑趴－見軌就跑」淡海輕軌創意路跑，跑者將一步一腳印跑出專屬的雙心軌跡；路跑會結合新北市青春山海線沿線的農特海產美食市集，還設有運動、潮流音樂、耶誕主題等四大闖關站，讓跑友在城市中邊跑邊玩，會後邀請知名嘻哈歌手吳卓源、BCW等藝人展開長達二小時的耶誕嘻哈派對。

觀光局補充，報名路跑的民眾，可獲得淡海輕軌綠山線一日免費搭乘車票等超值參加禮包外，完賽後還可以得到以嘻哈風格設計的完賽獎牌、夜光頭帶、毛巾浴披和及極具代表性的「最北車站到著」完賽證書，屆時也能讓鐵道迷們爭相造訪收藏紀念。

(中時 )