朴子市曉明幼兒園學童日前義賣自製小吃。（洪麗莉提供／張毓翎嘉義傳真）

今日幼兒園學童也在公所表演一段帶動唱。（張毓翎攝）

朴子市曉明幼兒園學童將繪製的錢袋交給朴子市長吳品叡。（張毓翎攝）

朴子市曉明幼兒園學童在師長陪同下至朴子市公所，將數千元義賣金額捐到仁愛基金專戶。（張毓翎攝）

朴子市曉明幼兒園學童日前義賣自製小吃，像是麻糬、菜燕等，並計畫將把所得捐贈出去。5日在師長陪同下至朴子市公所，將數千元義賣金額捐到仁愛基金專戶；朴子市長吳品叡表示，希望有更多人能共襄盛舉，挹注仁愛基金專戶，一起為社會上的弱勢族群及邊緣戶盡一份心力。

今日幼兒園學童也在公所表演一段帶動唱，看到孩子熱力四射的演出，每位來辦公的民眾臉上皆洋溢著笑容，孩子表演完，便將繪製的錢袋交給吳品叡，封面還用注音寫著「這是我們義賣麻糬的錢，要捐給需要的人」。吳品叡還特別稱讚學童從小就有如此善心，也感謝幼兒園師長的用心教導。

曉明幼兒園長洪麗莉表示，課程規畫以朴子在地文化為主軸、幼兒生活經驗為方向，讓幼兒主動探索，及關心周圍環境的人、事、物，這學期主題活動從「食在好味道」出發，中班學童戶外教學時，帶他們參觀許多在地美食，孩子對於麻糬印象最深刻，因此向師長提出自製麻糬的想法。

洪麗莉說，前幾次試做都失敗，經過一次又一次的修正，終於成功做出香Q的麻糬，有孩子提議希望也能讓父母親品嘗，因此便決定在幼兒園門口前，義賣每項孩子學習製作的小吃；老師讓孩子自己設計食譜、銷售及記帳，這次也帶著他們來公所，見證捐款過程，以培養他們愛人愛己、關懷社會的心。

(中時 )