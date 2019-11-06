搶人潮搶錢潮！隨著南部百貨周年慶大戰白熱化，南紡購物中心5周年慶宣告第二波檔期7日開打，館內ZARA、GAP及UNIQLO等五大快時尚品牌加入滿仟送佰行列，並針對館內指定業種祭出高額現金回饋，消費滿額還可參加集心換現金，更有會員好康加碼贈活動，滿滿回饋要讓民眾開心血拼樂開懷。

為感謝民眾對周年慶首波活動支持，7日起至20日，南紡購物中心展開5周年慶第二波檔期活動，全館指定店櫃滿5,000元送500元、指定大家電／名品傢俱滿10,000元送1,000元，首五日持會員卡消費滿3,000元送100元、本館聯名卡刷滿6,000元送200元，首七日館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、GAP、Uniqlo五大快時尚品牌也同步配合滿5,000元送500元活動，正是入手冬衣的好時機。

指定業種也推出高額加碼回饋，7日起至20日，本館2F及3F指定店櫃滿6,000元送200元、1F名品／珠寶／配件滿25,000元送500元、B1食品料滿3,000元送200元，首七日大家電／名品傢俱滿100,000元送1,100元、4F婦嬰用品／童裝／玩具／B1＆4F小家電／鍋具／寢具滿6,000元送100元。

全檔期本館「心心集樂趣 滿額集心送」推出二波獨享有心獻禮，持會員紡卡FunCard消費滿1,000元即可兌換1顆心，集滿15、28、68、168、288心，分別可兌換100元商品抵用券、300元商品抵用券、800元商品抵用券、2,300元商品抵用券、4,500元商品抵用券。7日起至10日，會員好康加碼贈活動開跑，期間持會員卡至指定店櫃消費滿8,000元送日式和風碗盤組乙組、滿23,000元送象印玻璃內膽保溫瓶乙個，以上活動內容依現場公告為準。

(中時 )