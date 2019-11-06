國民黨主席吳敦義將列人不分區立委安全名單，黨提名台南立委參選人蔡育輝、蔡淑惠公開呼籲黨中央不要提出「夕陽」老將名單，成為選票「碎紙機」。國民黨「OpenKMT論壇」成員的黨中央行管會副主委李福軒、前中央委員溫三郎，今天下午在中央黨部前開記者會，力主吳列不分區安全名單，並擬檢舉函遞交考紀會，要求比照楊秋興、陳宏昌攻擊韓國瑜即予開除黨籍的作法，以「雙蔡」攻擊黨主席予以開除黨籍。

溫三郎等人表示，吳敦義帶領國民黨從谷底挺身而出，在國民黨「零現金」的窘況下，領導全黨在2018年九合一選舉創下通殺式的完勝紀錄，且吳敦義歷任縣市院首長期間，在政績上目前仍是在政壇活動人士當中的第一名，創下19年行政首長任內，下屬官員0起訴的空前紀錄，這樣的人，還有黨內人士要黑殺？令人不能接受。

溫三郎等人說，他們這群基層黨員建議，先從「黑殺」吳敦義主席的累犯，從蔡育輝、蔡淑惠開始，請黨部對這種「無良人士」開鍘以嚴正黨紀。

溫三郎等人說，外界反對吳列不分區，理由之一是說吳年紀大，但美國總統及參選人、眾議院議長，年齡都比吳大；理由之二指吳是黨主席，不應提名自己，但國民黨、民進黨過去提名總統不也都是黨主席自己。

溫三郎等人說，他們呼籲黨員同志共同以無比的歡欣，請吳敦義列在不分區委員安全名單內，重返立法院為國民黨爭取立法院長席位，以吳的行政與監督長才，為正處關鍵轉型時期的中華民國開創新局。

(中時 )