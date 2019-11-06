一名婦人今年2月間帶著就讀國中的女兒到基隆男性友人家拜訪，婦人與男友人人在晚餐時一時性起喝了不少酒，直到深夜想回家時因為沒車可搭，於是決定寄宿友人家一晚，未料男友人竟意圖不軌，趁著婦人母女熟睡時，摸上床對女兒伸出鹹豬手，嚇得女兒驚聲尖叫，母親也一併被嚇醒，氣得立刻帶女兒連夜前往警局提告。

根據檢方調查，一名國女學生在今年2月，與母親一起到東北角男性友人家作客，男友人熱情接待，兩人心情大好下喝了不少酒，一直到深夜見時間已晚，原本母女倆想趕夜車，但婦人擔心酒後返家會有人身安全，於是決定寄宿在男友人家中。

但在凌晨時分，男友人見母女倆在房間內熟睡，竟然色慾薰心，在門外偷看稚嫩的國中女睡得很熟，竟潛入房間內爬上她的床躺在一旁，接著從女孩背部往下摸到臀部，女孩驚有人觸摸不斷觸摸，當場翻身尖叫，並搖醒母親。

母女2人見到男子竟然坐在床上，氣憤地大罵他的獸行，當場打電話報警。經警方調查後移送後，基隆地檢署依乘機猥褻罪將該位男子起訴。

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(中時電子報)