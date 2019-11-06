義式料理採用台灣特色食材，挑戰老饕們味蕾！為推廣國產雜糧，農委會農糧署輔導台中市東勢區農會，6日在台中大毅老爺行旅，辦理2019年國產雜糧供應與推廣記者會，由飯店主廚以義式烹煮料理手法，將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆、油茶及台灣藜等優質雜糧入菜，設計出一道道特色料理。

農糧署作物生產組長徐煇妃表示，國人米食消費量受到飲食西化影響而下降，致使水稻生產面積供應國內需求，已相當餘裕；反觀，我國雜糧產業，卻每年大量進口黃豆、小麥及玉米等雜糧，高達800萬多公噸。

為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，並將國產小麥、蕎麥、紅薏仁、胡麻、紅豆、油茶及台灣藜等優質雜糧入菜，非常符合消費大眾對食品安全及健康的期待。

農糧署與台中大毅老爺行旅，6日共同舉行2019年國產雜糧供應與推廣記者會，包括農糧署作物生產組長徐煇妃、台中大毅老爺行旅總經理蔣大雄，及台中市東勢區農會推廣部主任江國湖等人，均親自出席見證與推廣。

台中大毅老爺行旅一樓ZEBRA餐廳，自11月6日起至12月4日，由廚師團隊大顯身手，運用台灣盛產的紅薏仁、黃豆、小麥、紅豆及紅藜等特有優質榖糧，以義大利烹調手法，完整呈現在這次的秋季饗宴中，一系列貼近在地的感動滋味，不僅縮短產地到餐桌的距離，更讓美食成為載體，盛裝台灣風土和四季好風味。

這次最豐盛、專屬於「台灣味」的家宴料理，每一道料理品嘗，不只是多元豐富的美味，而是要您感受每一道料理，代表著台中這個地方所傳遞的美味記憶，讓您與親友以美食為媒介，創造專屬共享的美好回憶。ZEBRA餐廳自11月6日至12月4日午間及晚間，推出「秋豐盛宴」套餐，每人只要750元+10％。

農糧署說，此次與台中大毅老爺行旅合作推出義式美食「秋豐盛宴」，以大雅紅薏仁作為前菜、用雲林甜玉米熬製義式玉米濃湯、用台中東勢生產茶油，取代橄欖油，並搭配在地柿子，做成柿子茶油醋，在主食部分有彰化蕎麥，做成的義式蕎麥麵、台南胡麻入菜的野菇燉飯。

此外，甜點、飲料也使用屏東萬丹紅豆，做成布丁豆花、大雅小麥做的乳酪脆餅，及台東台灣藜調製的茶飲等，每道都是主廚別出心裁設計研發的料理佳餚，歡迎國人前往品嘗滿滿「台味」的創意義式料理大餐。

農糧署說，該署今年已成功媒合永豐棧酒店、中南海國際集團暨台中樂活旅宿聯盟旗下11家飯店，及大毅老爺行旅等台中知名飯店使用國產雜糧入菜，目前各家飯店所回饋的消費者意見，都抱持正面與肯定。

農糧署除感謝上述飯店對於國產雜糧的支持外，並鄭重呼籲與邀請國人一同支持在地農業，相信國產雜糧無論在品質、安全、新鮮、營養與風味上，絕對都能比進口雜糧帶給您更多的健康與幸福感。

(工商 )