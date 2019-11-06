為抗議中國護照內頁印有南海9段線暗紋，菲律賓7年來核發給中國公民的都是「另紙簽證」。菲律賓移民局今天宣布，恢復將簽證貼在中國護照上，並直接在護照上蓋出入境章。

中國自2012年發放的護照第8頁、第24頁和第46頁印有包含南海「9段線」的中國地圖暗紋。

菲律賓為反對北京當局的領海主張，自此對中國公民核發的簽證都貼在另一張紙，不再貼在中國護照上，出入境章也蓋在這張紙上，因此稱為「另紙簽證」。

菲律賓移民局發布聲明表示，移民局長莫連德（Jaime Morente）在他簽發的備忘錄上說，各港口移民官員現在可以在中國旅客出示的電子晶片護照上的菲律賓簽證旁蓋出入境章。

莫連德說，移民局支持外交部這項新政策，「我們也曾對原本的做法表達安全疑慮，因為紙張很容易弄丟」。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）8月初在內閣會議上同意這項措施。

外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）當時在推特上說，菲律賓新簽證上將呈現整個菲律賓專屬經濟海域的地圖，包括班哈姆高地（Benham Rise）。

陸辛寫道：「所以（菲律賓）以牙還牙。」

班哈姆高地位於呂宋島東北方海底，聯合國於2012年宣布這是菲律賓大陸棚一部分。杜特蒂於2017年5月頒令，將這片區域更名為菲律賓高地（Philippine Rise）以彰顯主權。

(中央社)