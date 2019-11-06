「雞婆一點，不是疫苗接種率高就好。」在苗栗縣衛生局負責兒童疫苗與流感接種業務的技士廖惠雅，因為發現逾期未辦理出生登記的嬰兒，打電話詢問，卻被媽媽回覆「今年沒生產」，感覺事有蹊蹺，主動追查到幼兒出生院所並取得出生證明，竟意外揪出新生兒遭母親溺斃案，昨天獲得今年度的防疫績優獎表楊人員。

今年年初發生一起年輕媽媽在公廟前溺斃新生兒案，該名母親因二度非婚生子加上是低收入戶，擔心被家人責備，將出生6天的兒子抱到土地公廟的水槽，狠心將男嬰溺死後丟棄草叢。

衛福部疾病管制署昨天舉行108年度防疫績優頒獎典禮，表揚56個投身於防疫工作的地方衛生局所、醫療領域人員等。得獎者之一的廖惠雅因為「雞婆」個性，協助警方破獲該案。

廖惠雅說，今年二月接獲衛生局通報，有一名出生超過60天還沒有辦理出生登記的新生兒，致電詢問，該新生兒的母親卻矢口否認曾生育，雖然該新生兒的疫苗催種時程還沒有屆期，但她想「雞婆一點」，主動調查疫苗接種紀錄，發現該新生兒明明有接種一劑B型肝炎疫苗紀錄，因而覺得事有蹊蹺，再循線到調出病歷資料，證實這名媽媽確有生產事實。

廖惠雅說，孩子的媽媽矢口不認，一直認為是衛生局誣陷，一度也覺得是誤會，因此派員前去家訪後發現，該新生兒的家中沒有任何一點有孩子生活的跡象，但因擔心孩子安危，仍通報連結警政資源，由婦幼隊介入後，因此突破媽媽心防才破獲該案。

廖惠雅表示，負責疫苗接種業務通常最重視接種率，催種作業的初心也是保護孩子，但她想，身為防疫人員最有機會接觸幼童，應該還能做更多事情，因此常提醒同事，在推動接種疫苗保護兒童之餘，也應提高敏感度，例如打針時，打開嬰兒包巾，多看看孩子手腳有沒有對稱，有沒有被虐待，或是被疏於照顧的痕跡。

新北市新莊區衛生所則獲得防疫公務類團體獎，在107年登革熱疫情發生時，衛生所同仁群起加班，張貼噴藥公告到凌晨0時，期間面對民眾的不諒解，也不畏困難，成功將疫情控制在新莊區。

(中時 )