私立中冠幼兒園今被新北市府勒令停業1年並裁罰17萬元。（新北市教育局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市蘆洲區私立中冠幼兒園近3年被新北教育局稽查違規超收6次，上月底又遭查獲超收人數超過原核定人數2倍，加上過去有多次違規擴大使用場地、罔顧幼生安全紀錄，新北市府今裁罰中冠幼兒園17萬元，並勒令停業1年。

新北公安聯合稽查小組10月28日會同教育局、工務局、消防局等相關局處到中冠幼兒園稽查，發現幼兒園超收逾50名孩童，已超出原本核定數28人的2倍。

教育局表示，近3年多次派員實地到該幼兒園稽查，該園除違規擴大非立案場地收托幼兒並超收，也違規收托國小兒童進行課後照顧課程，多項重大違規事項，嚴重影響幼生安全及教保權益，因此依幼兒教育及照顧法勒令該園停業1年，並嚴懲罰鍰17萬元，後續將加強不定期稽查，若該原仍進行收托服務，將廢止設立許可。

教育局表示，針對該園已入學幼兒，已盤點蘆洲及三重地區尚有缺額的幼兒園，並公告於相關網頁，後續將積極協助園方將幼生安置至鄰近其他有缺額的園所就讀，家長也可至新北市幼兒教育資源網公告區查詢蘆洲區、三重區私立幼兒園缺額。

此外，家長可書面要求幼兒園退費，幼兒園應依規定辦理家長退費申請，不得拒絕，若有退費爭議，可向教育局申請協調，由教育局代為協調退費金額。

(中時 )