由中華民國職業拳擊協會主辦的2019台灣職業拳王金腰帶爭霸戰預定30日於台北王朝飯店登場，這場猶如第一神拳台灣真實版的男主角就是現年22歲的江奕宏，他的目標是明年摘下羽量級拳王頭銜。

中華民國職業拳擊協會理事長郭枝來表示，拳擊是最無國界限制的比賽，經常是場上對手場下朋友，從運動員到現在結交了無數好友，決定走向推廣職業拳擊這條路走的主要目的就是希望能提供國內年輕選手一個寬廣舞台。

這次賽事將有OPBF與WBAAsia兩場金腰帶拳賽，日本知名漫畫第一神拳所屬拳館JB Sport更是派出田村亮一來台爭奪OPBF冠軍腰帶，而他的教練山田武士則宣布第一神拳作者森川讓次也將出席29日過磅記者會以及欣賞30日的比賽。

這次賽會7場比賽將有3位台灣選手參賽，分別是男子拳手江奕宏、女子拳手秦千惠與莊凱婷。目前就讀台體大三年級的江奕宏，15歲才開始接觸拳擊，今年5月轉戰職業，至今3戰全勝。

江奕宏表示，小時候就很喜歡看第一神拳，尤其是男主角幕之內一步對於拳擊的熱愛與奮戰精神讓他佩服不已。

江奕宏說，當初開始學習拳擊的時候就已經立定要當職業拳手的志向，加上母親因為糖尿病導致雙眼幾近失明，所以希望能靠著職業比賽多賺點錢，讓母親的日子過好一些，最大遺憾就是母親看不到我的比賽。

江奕宏表示，感謝郭理事長的鼓勵與支持，並且安排賽是讓他打，預計明年再打三場比賽，就能向上挑戰8回合的賽事，如此一來就能爭奪羽量級冠軍腰帶了。

(中時電子報)