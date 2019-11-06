陸製無人機稱霸中東

美國防長艾斯培（Mark Esper）周二證實，中國大陸正將有自動殺傷力的無人機外銷到中東，而這是美國高層國防官員首度承認這點。

據《防務一號》（Defense One）網5日報導，艾斯培在美國人工智慧國家安全委員會（National Security Commission on Artificial Intelligence，NSCAI）會議中說，就在與會者交談時，北京正將部份最先進的軍用無人機出口到中東。當中方打造出下一代隱形無人機時，也準備將它們外銷。

此外，他指出，中國大陸武器製造商大打廣告，銷售全自動，能對特定目標發動殺傷攻擊的無人機。例如，「紫燕」（ZIYAN）就在行銷裝有機關槍的直升機型無人機「河豚」 （Blowfish）A3。

紫燕「河豚」系列無人攻擊機

「紫燕」在今年的莫斯科國際航太展（MAKS）展示了最新款防務型無人直升機「河豚A3」，它在河豚A2的外觀基礎上做了大突破，採取全新分體式模塊化設計。根據公開資訊，它不僅能掛載多種輕型機槍類武器，也能在飛行中調整角度，完成射擊。

此外，就任務載荷而言，「河豚A3」除了延續A2的多功能大載荷綜合任務外，也進一步優化了掛載系統和智慧化瞄準系統。同時它還能兼容40mm火箭彈、投彈載荷艙，還有多達5種多用途戰術彈與LG6榴彈槍等。

五角大廈「聯合人工智慧中心」（Joint Artificial Intelligence Center, JAIC）在今年2月的報告中說，「紫燕」正與巴基斯坦和沙烏地阿拉伯政府談判，以出售「河豚A2」無人機。報告指出，儘管多數北京領導階層表達對人工智慧（AI）軍武競賽的憂心，但卻認為，軍用AI使用已成為無可避免的趨勢，也正積極發展相關技術。

(中時電子報)