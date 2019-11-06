國民黨台南市立委參選人蔡育輝、蔡淑惠因反對黨主席吳敦義列不分區安全名單，被挺吳人士要求開鍘。對此，2人6日戴上口罩表達遺憾，並委託台南市議會國民黨團發言人王家貞 代為表示，他們只是傳遞基層的聲音，未來對於此事將封口勿語，尊重黨中央的安排。

吳敦義等日前傳出將列入國民黨不分區立委安全名單內，引發蔡育輝、蔡淑惠等選將的反彈。國民黨內次級團體「OpenKMT」成員李福軒等人6日在中央黨部外集結，要求對蔡育輝、蔡淑惠2人開鍘，並挺吳敦義名列不分區立委安全名單。

蔡育輝、蔡淑惠2人得知後，特別戴著口罩表達不滿及遺憾，並委託王家貞發言說，國民黨並不是一言堂，有任何意見，他們也都需要做一個適當的反應。但是當要對他們開鍘一事傳出後，讓他們覺得從此以後應該要封口勿語，才能夠滿足某些特定人士很奇特的一個想法，也不樂意見到此一情形繼續發展，希望大家能夠一致對外。

此外，他們也非常樂意尊重黨中央決定的不分區名單，並相信以黨中央的智慧，一定會對不分區名單作一個最好的安排。

(中時 )