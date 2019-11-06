重啟核四與否仍存爭議。監委田秋堇、趙永清、林盛豐調查一年後發現，台電在辦理核四廠址地質調查過程中，未能及時發現並評估海域斷層對核電廠的影響，且報告中將斷層以「低速帶」、「S構造」等名詞模糊帶過，長期隱瞞的態度令人感到危險，今於財政及經濟委員會、司法及獄政委員會提案糾正台電與經濟部，與會者無異議通過。

監委趙永清說，核四廠址很早就被列入台電評估對象，但都沒有被採納，就表示地質條件不好，充斥缺失，不妨去問推動重啟核四的人，要好好考量這部分因素，萬一真的發生重大地震，對核四安全是重大挑戰，對全國台灣生存更是挑戰。

監委林盛豐表示，被約詢的專家都確認核四廠外有一條連續性斷層，但政府卻長期忽視，也有學者提到，當年興建翡翠水庫比照核能電廠的地質調查，但核四建廠的調查卻不如翡翠水庫。

監委田秋堇表示，台電雖於1966年、1968年、1980年調查評估核四廠廠址8公里內的主要斷層，發現1公里有枋腳斷層、距1.5公里有屈尺斷層、距約2公里有貢寮斷層、澳底斷層。

田秋堇指出，核四建廠前廠址地質調查報告，以當時的儀器與技術，無法判斷海域是否有活動正斷層，但地調所98年委外報告書，已確認核四廠外存在一條長約90公里正斷層，學術界在90年代也發現台灣北部區域為拉張構造環境，正斷層極為活動斷層，福島核災後，經濟部與台電於2013年、2014年再進行地質調查，文中引述98年圖片一語帶過，未全面進行深入調查與討論，確有違失。

田秋堇說，核四廠動工前，發現兩個反應爐間為地質弱帶，而且比想像中還要寬，但報告中將這些斷層以「低速帶」、「S構造」等名詞模糊帶過，地基開挖時未特別注意地質情形，逕以混凝土回填，明顯有混淆視聽、規避審查之嫌，依法應予糾正。她補充，S斷層除了自己動，也可能因為別的地震而被帶動，產生共鳴式移動。

田秋堇說，台電委外辦理地質調查報告，沒有將調查所得的原始資料建檔保留，導致國家資產散於委外單位手中，不知所終，有監委建議，未來台電應在委外合約書中，明訂調查單位要交出原始報告資料。

田秋堇吐露，向台電索取調查報告，卻搞得像內線交易，每一頁都標示機密，原來法務部13年前推動公營事業民營化，被排除資訊公開管轄範疇，但法律也規範涉及公益要公開，但交由該單位自行認定，台電自認地質報告與公益無關，那用公款調查是什麼意思？另外，地質人員分散在各單位，經驗無法傳承，台電董事長偉甫被約詢時也坦承此事。

(中時 )