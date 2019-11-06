林子揚畫偶像林俊傑栩栩如生。（嘉義高商提供／廖素慧嘉市傳真）

罕病林育陞、林子揚兄弟都愛畫圖，媽媽廖秀玲（左）支持，老師顏家均（右）鼓勵他們追夢。（嘉義高商提供／廖素慧嘉市傳真）

林子揚畫跟媽媽去香港搭乘的郵輪，紀錄與媽媽的生活點滴。（嘉義高商提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義高商學生林子揚罹患極重度脊髓性肌肉萎縮症（SMA），用盡力氣追求夢想，與生命拔河，躺在床上用萎縮的手移動滑鼠創作，參加網路設計比賽，以3萬1373高票獲網路最佳人氣獎，廠商6日到校頒獎，他說，夢想當設計師，要一直畫到不能畫。

廖秀玲生育2名兒子，老大林育陞、老二林子揚都罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），分別就讀嘉商廣設科3年級、1年級，兄弟倆都熱愛畫圖，樂觀積極，逆境追求夢想的意志十分強大。

子揚出生5、6月時被診斷罹病，小時候還能拿筆寫出工整字、畫漂亮的圖，但病情日漸嚴重，快速萎縮，念國中開始用筆電繪圖，今年上高一後哥哥育陞教他電腦繪圖軟體，他即使躺在床上側著頭，只能手操控滑鼠繪圖，意識到生命一點一滴流失，他不眠不休地畫跟媽媽一起去香港所搭的郵輪、偶像林俊傑、搶救回來的流浪狗，用畫筆紀錄生活。

顏家均老師鼓勵他參加8891中古車業者的吉祥物設計徵圖比賽，他拿到高票，一度被質疑灌票而受挫，經老師說明，獲得認可，贏得最佳人氣獎。

林子揚說，夢想當設計師，會畫到不能畫，從小是林俊傑的粉絲，很想看林俊傑最近的演唱會，可是搶不到票。

廖秀玲說，養育2個罕病兒子確實艱辛，幸好先生也疼孩子，還有娘家、朋友、學校及社會有很多貴人幫忙，尤其剛往生的阿嬤用「一枝草一點露，天無絕你的路」鼓勵她撐下去，育陞曾獲總統教育獎，希望明年考上大學多媒體科系。

(中時 )