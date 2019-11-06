福容大飯店推入住全台最美夕陽飯店最低2.3折起。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

福容大飯店將有超值暖湯饗食券線上獨賣。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

年度最大的「ITF台北國際旅展」於8日至11日將在台北南港展覽館盛大展出，對許多喜歡享受美食，於世界各地旅遊的旅行家、美食家來說，絕對不能錯過。現場也將推出超高CP值的美食餐券及超便宜的出國機票，在台北國際旅展都可以輕鬆找到。

福容大飯店將推出每年必搶的「星級美味連鎖餐券」來吸引精明的消費者，現場更開出，買十送二、平均只要567元，就可以享受星級自助餐吃到飽，讓飢腸轆轆的饕客大飽口福，福容指出，另外有聯合住宿套券及暖湯饗食券等優惠，在線上旅展中，等待民眾盡速搶購。

福容大飯店更指出，只要憑福容的會員「享福卡」於旅展期間消費，不論是在線上旅展或是ITF現場購買商品，只要憑發票在12／20前上網登錄，就能參加抽獎，獎品總價更超過30萬元，等待所有饕客、玩家大試手氣。

台北國際旅展更推出的「1111旅遊狂歡嘉年華」活動，除了有展場限定1111元滿額福袋禮等活動，更邀參展單位於11月9日至11日每日11時11分推出限時限量1元、1.1折商品。

與福容大飯店同為麗寶集團的另一個休閒好去處「麗寶樂園渡假區」也同步在旅展推出好禮優惠，包括饗樂券等，邀請民眾要買要快，台北國際旅展邀請玩咖們以腳步探索台灣各地的秘境，看見最不一樣的獨特景點。

國際旅展現場除了展售特色觀光特產及優惠外，更因應韓國文化觀光大展的舉辦，在場內規劃有舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、遊輪區、銷售區等區域，並且由於明年公主郵輪將提供由基隆前往釜山等地的航次，國際觀光旅展更邀民眾利用假日，不僅來搶便宜、了解旅遊地的文化，更可以享受美食。

(中時 )